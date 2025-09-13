Представники Єврокомісії вже запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів країн ЄС.

Європейська комісія розглядає новий варіант передачі Україні мільярдів євро заморожених російських активів. Гроші можуть бути замінені борговими розписками, забезпеченими Європейським Союзом. Про це пише Politico з посиланням на чотирьох європейських чиновників.

Як у Європі хочуть вирішити головну проблему заморожених активів

Зазначається, що ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагається зрозуміти, як конфіскувати основний капітал заморожених російських активів. Поки що у Заходу є можливість конфіскувати тільки відсотки, отримані від активів РФ.

Одне з джерел у розмові з журналістами заявило, що нова пропозиція Єврокомісії може "креативно" вирішити цю проблему, вивільнивши значний потік додаткового фінансування для України без технічної експропріації самих російських активів.

За словами співрозмовників видання, представники Єврокомісії вже запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за зачиненими дверима в Брюсселі в четвер, 11 вересня. Пропозиція була зустрінута з обережним ентузіазмом, але жодних угод підписано не було.

У виданні нагадали, що в лютому 2022 року було заморожено майже 200 мільярдів євро російських активів. Більша частина коштів перебуває в розпорядженні Euroclear (фінансова компанія, що базується в Бельгії). У 2026 році Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі близько 8 мільярдів євро, у зв'язку з чим країни ЄС обговорюють нові ідеї щодо продовження фінансування країни.

Як це буде працювати

Ідея Єврокомісії полягає в тому, щоб обміняти готівку на короткострокові облігації ЄС з нульовим купоном. Так вийде уникнути звинувачень у конфіскації коштів. За словами чиновників, цю ідею ще не затверджено, і на порядку денному також стоять інші варіанти використання російських активів.

У виданні пояснили, що всі активи Euroclear, термін яких спливає, мають бути переведені на депозитний рахунок у Європейському центральному банку, який нараховує відсотки на грошові кошти, що зберігаються.

Раніше в Євросоюзі використовували отримані відсотки для погашення своєї частки в кредиті G7 у розмірі 45 млрд євро, наданому Україні. Тепер Єврокомісія пропонує використовувати ці грошові депозити в Європейському центральному банку для фінансування "кредиту на репарації". Це може допомогти підтримати економіку України в найближчі роки.

Ба більше, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала, що Україна поверне кредит тільки після того, як Росія виплатить їй репарації. Щоб заспокоїти Euroclear, Єврокомісія запропонувала обміняти грошові депозити, пов'язані із замороженими активами РФ, на облігації з нульовим купоном, які будуть спільно гарантовані країнами ЄС.

Бельгія не передаватиме Україні заморожені активи РФ

Раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Брюссель не буде конфісковувати доходи із заморожених російських активів і не передаватиме їх на допомогу Україні. За його словами, такий крок поставив би під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.

"Відверто кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів дійсно не є варіантом для Бельгії", - сказав Прево.

