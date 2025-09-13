Нова дата релізу - 18 вересня.

Techland вирішила порадувати фанатів і випустить Dying Light: The Beast на день раніше запланованого. Замість 19 вересня гра вийде вже 18-го одразу на всіх платформах.

Проєкт перевалив за мільйон попередніх замовлень, і в студії це назвали "неймовірною віхою", яка надихнула їх зробити неможливе можливим.

За словами креативного директора серії Тімона Смектали, команда бачить захват гравців від повернення Кайла Крейна і вирішила віддячити їм раннім релізом.

Крім додаткових 24 годин гри, на тих, хто оформив передзамовлення, чекає ще й ексклюзивна нагорода. Подробиці обіцяють розкрити на тижні запуску.

Нагадаємо, The Beast спочатку замислювалася як DLC для Dying Light 2: Stay Human, але поступово виросла в повноцінну survival horror-гру. Кампанія займе близько 20 годин, а з побочками проєкт розтягнеться до 30-40 годин.

Раніше ми розповідали, що демо Dying Light: The Beast вилетіло прямо під час презентації на Gamescom 2025. Виявилося, що на презентації Xbox гру запустили зі Steam.

Крім того, нещодавно для першої Dying Light вийшло безкоштовне оновлення, яке підтягнуло графіку. Геймдиректор Тімон Смектала почав переживати, коли зрозумів, що гравці чекали на повноцінний ремастер.

