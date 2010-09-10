Коаліція пішла з сесійної зали ВР
10:46, 10 вересня 2010Політика
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Депутати забрали свої картки
Народні депутати з фракцій Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина залишають сесійну залу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати забрали із місць для голосування свої картки і виходять із зали.
Ранкове пленарне засідання сьогодні так і не розпочалося через блокуванням фракцією «БЮТ-Батьківщина» трибуни та президії парламенту.
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