Коаліція пішла з сесійної зали ВР

Народні депутати з фракцій Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина залишають сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати забрали із місць для голосування свої картки і виходять із зали.

Ранкове пленарне засідання сьогодні так і не розпочалося через блокуванням фракцією «БЮТ-Батьківщина» трибуни та президії парламенту.