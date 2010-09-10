Литвин обіцяє задушити того, хто тисне на його однопартійців

Голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН закликає однопартійців надавати конкретні факти тиску на них на місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на ХІ з’їзді партії у Києві.

За словами В.ЛИТВИНА, він неодноразово чув твердження про тиск на членів Народної партії в різних регіонах. «Але коли я кажу - дайте мені конкретні приклади і факти, кажуть, що ми не хочемо псувати стосунки», - сказав він.

У зв’язку з цим В.ЛИТВИН закликав всіх однопартійців надавати факти такого тиску. «Я особисто приїду туди на це місце і задушу в обіймах того, хто це чинить проти вас», - сказав В.ЛИТВИН.