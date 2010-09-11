Азаров заявляє, що уряд не втручається в хід місцевих виборів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд не втручається в хід виборів до місцевих органів влади.

Про це він заявив в ході VI Українського муніципального форуму, що проходив учора в Ялті (АРК), повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Уряд не втручається в хід виборів до місцевих органів влади і буде працювати з тими, кого обере народ», - сказав М.АЗАРОВ

У той же час він відзначив зацікавленість уряду в приході до влади в регіонах «кваліфікованих і порядних людей».

«Ми будемо працювати з усіма - в тому числі і з представниками опозиційних політичних сил, Головне, щоб вони, кожен на своєму місці, займалися не політиканством, а каналізацією, ремонтом доріг, будівництвом», - підкреслив М.АЗАРОВ.

«Час голослівних демагогів, які можуть показувати себе лише на телевізійних ток-шоу, - минув», - додав глава уряду.