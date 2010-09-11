Королевська застерігає уряд від «шокової терапії»

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛІВСЬКА застерігає уряд від «шокової терапії».

Про це вона заявила в прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що реформи можна проводити тільки в соціальному діалозі з людьми.

На думку глави парламентського комітету, в країні імітуються реформи, що приводить до дискредитації цього поняття. «Ми бачимо, що зараз бізнес масово йде в тінь, тому що сумнівається в адекватності і здатності влади провести потрібні реформи. Адже недовіра - це найстрашніший чинник», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона застерегла уряд від спроб проводити болючі реформи, які різко погіршать рівень життя людей. «Шокову терапію можна було проводити 15-20 років тому, коли у країни ще був великий потенціал, залишався «жировий прошарок», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Сьогодні, після кризи, економіка ослаблена, тому реформи можна проводити тільки в соціальному діалозі з людьми».

Глава Комітету Верховної Ради вважає, що реформи, які проводяться в країні, йдуть по шляху збільшення корупційної складової.

Звертаючись до віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА, Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала йому, як він два місяці рекламував прийнятий у першому читанні проект Податкового кодексу, поки не зрозумів, що ще трохи, і підприємці вийдуть на вулиці з вилами. «В результаті реформи єдиного податку буде скорочено як мінімум 250 тисяч робочих місць. В Україні не існуватиме такого класу, як малий підприємець, який організував свою роботу і створив декілька робочих місць, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це шок. Люди вже зараз починають йти в тінь, тому що бояться».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає помилковими ініціативи надати банкам можливість за спрощеною процедурою відбирати у людей, які мають заборгованості по кредитах, майно і житло, а також виселяти з квартир тих, хто не може вчасно оплачувати комунальні платежі, що подорожчали. Чи «віддають «псевдореформатори» з уряду собі звіт, що таким чином люди опиняться на вулиці, і це викличе соціальний вибух в суспільстві?», - поставила риторичне запитання Н.КОРОЛЕВСЬКА.