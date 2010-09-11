Кучма: новий мер Дніпропетровська не повинен спати в голоблях

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що новий мер Дніпропетровська має бути молодим, діяльним, мати чітку і ясну концепцію розвитку міста.

Про це він заявив сьогодні під час вручення щорічних стипендій кращим студентам Дніпропетровського університету економіки і права, передає кореспондент УНІАН.

«Новий мер Дніпропетровська перш за все не повинен спати в голоблях. Прошу вибачення за брутальний вислів, але саме так - не спати в голоблях. Щоб жителі міста бачили, що у них дієвий, діяльний мер”, - підкреслив Л.КУЧМА.

На його думку, керівник міста повинен бути постійно на очах у своїх виборців, у своїх городян. «Щоб кожного тижня по телебаченню розповідав, що він зробив з того, що обіцяв, коли його обирали», - додав він.

«І звичайно, треба мати чітку і ясну концепцію розвитку міста. Мер повинен бути саме такий - діяльний. Молодий і діяльний. Сьогодні треба давати дорогу молодим”, - зауважив політик.

Вручення стипендій студентам Дніпропетровського Університету економіки і права від добродійної організації Президентський фонд Л.КУЧМИ "Україна" відбувається щорічно в рамках святкування Дня міста.