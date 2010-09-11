Тігіпко вважає, що міністрам вистачить 3-4 заступників
20:08, 11 вересня 2010Політика
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Держапарат ще скорочуватимуть
Наступного року планується продовжити скорочення адміністративного апарату системи державного управління.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу «Інтер».
«Ми на це підемо. 10% скоротили цього року, наступного року знову 10% скорочуємо, і підемо на рішучіші заходи з адміністративних витрат», - сказав С.ТІГІПКО.
На його думку, необхідно, зокрема, скорочувати число заступників міністрів до 3-4 осіб.
«Я працював головою Нацбанку, і у мене були у підпорядкуванні троє заступників. Я вважаю, що якщо буде 3-4 заступники – це абсолютно достатньо», - заявив С.ТІГІПКО.
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