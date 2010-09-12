Партія Ющенка назвала дату свого з’їзду

ІХ з’їзд партії “Наша Україна” відбудеться 24 вересня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні політради партії “Наша Україна”.

В порядку денному з’їзду передбачено питання обрання нової Політичної ради партії “Наша Україна” та обрання центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії.

На з’їзді також планується розглянути питання діяльності партії в сучасних умовах та звіт голови Ради партії за період з 27 червня 2009 року по 24 вересня 2010 року.

Крім того, на з’їзді буде розглянуто питання відставки голови Ради партії Віри УЛЬЯНЧЕНКО та її заступників Зіновія ШКУТЯКА та Ярослава ЮЩЕНКА. Сьогодні на політраді вони оголосили про те, що написали відповідні заяви.

Лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО підкреслив, що з’їзд має пройти в “консолідуючій атмосфері з гарними рішеннями”.

За його словами, з’їзд відбуватиметься під час старту виборчої кампанії до місцевих органів влади. “Проведення з’їзду в перші дні старту місцевих виборів є, на мій погляд, найсильнішим сигналом для наших партійців та виборців”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що з’їзд має дати поштовх для більш активної роботи партійців у виборчій кампанії. “Ми маємо дати чіткий сигнал нашим однодумцям під час виборів до місцевих органів влади, щоб ми себе позиціонували політично”, - сказав він.

Крім того, на з’їзді має бути розглянуто питання щодо внесення змін до статуту партії. Лідер партії висловився за те, аби зробити керівні органи партії більш мобільними для оперативного реагування на ту чи іншу політичну ситуацію в країні.

“Нам треба зробити більш мобільними ряд наших інститутів, це ми багато разів обговорювали на президії. Важко назвати маневреним з’їзд, в якому зберігається такий складний процес делегування, як у нас”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.