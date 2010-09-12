ЦВК встановила порядки жеребкувань кандидатів до тервиборчкомів

Центральна виборча комісія встановила порядок проведення ЦВК жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з місцевих виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Комісії, яке провів заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

У прийнятому документі зазначається, хто має право подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій, якою є кількість можливих подань від зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих організацій партій та блоків, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради поточного скликання, а також від інших зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих організацій партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах 31 жовтня.

Крім того, викладається детальний механізм і спосіб проведення жеребкування на засіданні Центральної виборчої комісії.

ЦВК також встановила порядок проведення таких жеребкувань іншими суб’єктами формування територіальних виборчих комісій - виборчою комісією Автономної Республіки Крим, районною, міською (у містах, де утворені районні у місті ради (крім міста Севастополя), та (або) міст, до складу яких входить інше місто, селище, село) виборчою комісією.