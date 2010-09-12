Ющенко переконаний, що без єдності нації жодних реформ не буде

Лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що без єдності нації жодних реформ провести неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на політраді партії “Наша Україна”.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що проведення реформ в економічній та соціальній сферах нашої країни є надзвичайно важливим питанням, але “нація, яка не знайшла єдності, не здатна буде провести реформи в будь-якій сфері”.

“Це не проблема знань – провести реформи, це проблема політичної згоди, визначення пріоритетів щодо проведення реформ, а також проблема суспільної відповідальності”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що таку єдність можна досягнути лише шляхом національного відродження держави, її мови, традицій, культури. За його словами, не сприятимуть такому відродженню останні спроби влади знищити українську мову як єдину державу, розмови про позаблоковий статус країни при розміщені на її території військових формувань іншої країни (ЧФ РФ).

“Безумовно, політика економічних перетворень є однією з наших засадничих пріоритетів, і ми глибоко сумуємо і глибоко жалкуємо, що, в тому числі й уряди останніх років, не знаходили в собі волі і громадянської відповідальності проводити глибинні реформи. Нам завжди щось заважало, тому що гралися в популізм, і в цьому популізмі сформовано дуже багато проблем, половинчатих рішень”, - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що без згоди суспільства на проведення таких реформ, без єдності та національної самосвідомості будь-яка влада буде лише маніпулювати реформами.

Критикуючи дії нинішньої влади, В.ЮЩЕНКО зауважив, що його заспокоює лише те, що під час свого перебування на посаді глави держави він зробив все, аби в країні відбувались чесні і демократичні вибори. “А чесні вибори приносять і чесну відповідальність”, - підкреслив лідер партії. За його словами, якщо в березні близько 40% українських громадян підгримували сучасний курс країни, а вже у вересні більше 70% такий курс не підтримують. “Третина в роздумах, і одна частина ще залишається на тих омарених позиціях, які були 5-6 місяців тому”, - наголосив він.