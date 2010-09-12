Сімейна драма: чоловікові не сподобався сніданок - він убив 5 людей

Світові ЗМІ сьогодні розповідають про сімейну драму в Америці, яка завершилася стріляниною.

Як повідомляє радіо "Эхо Москвы" "житель невеликого селища в штаті Кентуккі посварився з дружиною, яка неправильно зварила яйця на сніданок. 47-річний Стенлі Ніс, шаленіючи, вихопив рушницю і погнався за дружиною.

В результаті він застрелив спочатку дружину, потім її доньку, а потім ще трьох свідків. Поліція зараз веде розслідування.