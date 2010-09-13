«5-й канал» торгував пшеницею, щоб не продаватися політикам?

На «5-му каналі» сподіваються, що господарський інцидент навколо компаній-ліцензіатів не пов’язаний з резонансними медіа-конфліктами, які мали місце останнім часом.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі телеканалу.

При цьому прес-служба «5-го каналу» підкреслює, що більшість інформаційних каналів у світі, які будують свою роботу за принципами незаангажованості та об’єктивізму, як правило, є збитковими, але «5-й канал» з метою дотримання основних принципів журналістики та необслуговування інтересів будь-яких політичних сил, має прозору форму підтримки, завдяки законній господарській діяльності у різних сферах компаній-ліцензіатів та власників.

Тож «5-й канал» розраховує на те, що невдовзі відповідні органи нададуть свої висновки і непорозуміння буде вичерпано.

Крім того, у прес-релізі повідомляється, що юридичний департамент «5-го каналу» готує заяву до керівництва Державної митної служби України щодо підриву ділової репутації «5-го каналу» і сподівається на терміновий, об’єктивний її розгляд. Зі свого боку телеканал висвітлюватиме хід розслідування і готовий надати можливість висловити свою думку представникам митної служби.

Наразі постанови щодо порушення кримінальної справи «5-й канал» не отримував.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Державна митна служба України розповсюдила інформацію про порушення двох кримінальних справ проти ТОВ “ТРК “Експрес-інформ” (“5-й канал”) та ТОВ “ТРК “НБМ” за фактом порушень митного законодавства під час експорту пшениці на суму понад 23 млн. грн.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5-й канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5-й канал".

3 вересня у Національній раді з телерадіомовлення заявили, що повторний конкурс на ті частоти “5-го каналу” і ТВі, надання яких Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним, буде проведено у разі дозволу на це Кабінету міністрів України.