Азаров заборонив міністрам навіть коментувати виборчу компанію

Коментувати кампанію з місцевих виборів, що відбудуться 31 жовтня, не є компетенцією членів уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Діяльності уряду виборча кампанія не стосується. Тому навіть коментувати перебіг кампанії не є компетенцією міністрів. Я на цьому наполягаю: щоб ніхто не відволікався від поточних справ. Якщо хтось бажає взяти участь у виборах, будь ласка. Але треба зробити вибір – де ти збираєшся працювати: в уряді чи в тих органах, до яких балотуєшся», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що у нього «тверда принципова позиція» стосовно того, що уряд повинен пройти виборчий період таким чином, щоб членам уряду не можна було дорікнути щодо адміністративного тиску «чи якогось втручання». «Я як голова Партії регіонів запросив до України всіх міжнародних спостерігачів, всіх, хто має бажання спостерігати за виборчою кампанією. Адже влада як ніхто зацікавлена в тому, щоб вибори пройшли демократично, прозоро, результати були встановлені об’єктивно. Тому що це репутація України, якщо хочете, наш капітал», - наголосив голова уряду.

М.АЗАРОВ зазначив, що уряд живе не виборчими кампаніями, а інтересами держави і потребами модернізації економіки.