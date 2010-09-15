На Київщині пенсіонер відкрив майстерню з ремонту вогнепальної зброї

Службою безпеки України спільно з ГУ МВС України в Київській області припинено незаконне функціонування майстерні з ремонту та переробки вогнепальної зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Київській області, власником майстерні виявився 48-річний мешканець с. Лук’янівка Баришівського району. Підпільну майстерню пенсіонер, колишній співробітник одного з магазинів зброї, облаштував у господарському приміщенні приватної садиби.

Серед виявленої та вилученої під час огляду помешкання зброї - зразки мисливської гладкоствольної та нарізної зброї, револьвер системи «Наган», пістолет «RG 88», 427 набоїв та велика кількість запчастини до зброї.

За результатами експертизи буде вирішено питання про порушення кримінальної справи за ст. 263 Кримінального кодексу України.