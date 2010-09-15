Нардепи вже заряться на крісло Карпачової?

Верховній Раді пропонують розширити перелік підстав для звільнення Уповноваженого ВР з прав людини, додавши до нього такий пункт: “невиконання чи неналежне виконання обов’язків Уповноваженого”. Відповідний законопроект №7124 авторства одного з перших втікачів із БЮТ Ігоря Рибакова та чинного бютівця Валерія Камчатного вже переданий на розгляд профільного комітету.

До того ж нардепи пропонують надати право ініціювати розгляд питання про звільнення з посади Уповноваженого будь-якому з нардепів (у чинній редакції закону про Уповноваженого з прав людини подавати пропозицію про звільнення має не менше чверті конституційного складу ВР або спікер парламенту). Та встановити, що висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинен дати комітет Верховної Ради, до відання якого віднесено питання діяльності Уповноваженого. (Наразі закон вимагає, щоб таке рішення давала тимчасова спеціальна комісія парламенту)

Нагадаємо, що чинний Уповноважений ВР з прав людини – Ніна Карпачова першою (й поки що останньою) була призначена на цю посаду в квітні 1998 року.