ЦВК розпочала формування тервиборчкомів

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні розпочала формування складів територіальних виборчих комісій на вибори до органів місцевого самоврядування 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутні 14 із 15 членів комісії.

Як повідомив на засіданні голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, для включення до складу ТВК політичними партіями подано понад 17,5 тис. кандидатур. З них, зокрема, понад 13,5 тис. – від парламентських партій, і понад 4 тис. – від інших партій.

Загалом ЦВК має сформувати 24 обласних, 2 міські (Києва і Севастополя), 474 районних, 166 міських міст обласного значення і 4 районних у місті Севастополі ТВК.

За словами В.ШАПОВАЛА, загалом від місцевих організацій політичних партій надійшло понад 9,3 тис. подань щодо включення до складу ТВК. Із них 5,1 тис. – від парламентських партій і понад 4,2 тис. – від інших партій.

Всього до складу 670 ТВК пропонується включити 11 тис. 369 кандидатів від місцевих організацій 83 політичних партій.