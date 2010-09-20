Україна хоче підписати угоду про зону вільної торгівлі з Сінгапуром

Україна та Сінгапур готують до підписання двосторонню угоду про запровадження зони вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з міністром-ментором Республіки Сінгапур ЛІ Куан Ю.

«Україна зацікавлена у всебічному співробітництві з Сінгапуром», - зазначив М.АЗАРОВ, додавши, що розвитку двостороннього співробітництва сприятиме візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Сінгапура, запланований на перший квартал 2011 року.

М.АЗАРОВ зазначив, що у поточному році збільшився обсяг товарообігу між країнами. «Ми впевнені, що підписання Договору про вільну торгівлю дозволить ще більше збільшити наш товарообіг», - зазначив М.АЗАРОВ.

За словами прем`єр-міністра, важливою подією на шляху подальшого поглиблення двосторонніх відносин могло б стати відкриття в Україні дипломатичної місії Республіки Сінгапур.

Важливе значення, підкреслив М.АЗАРОВ, має також підписання у найближчій перспективі угоди про повітряне сполучення, що передбачає організацію прямих авіаційних рейсів між Україною та Сінгапуром.

М.АЗАРОВ також запропонував активізувати роботу із запровадження безвізового режиму між Україною та Сінгапуром.

Прем’єр привітав ЛІ Куан Ю з днем народження, який відзначався напередодні, і побажав йому міцного здоров`я та довгих років життя.