Експерт: про справді важливе Янукович і Медведєв домовлялись поза камерами

Українсько-російським переговорам на вищому рівні не вистачає публічності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ під час відеомосту Москва–Київ на тему «Неформальна зустріч президентів Росії й України. Що буде нового на порядку денному на найближчі півроку?».

На його думку, відносини між країнами повертаються за часів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, і такий формат зустрічей не має майбутнього, оскільки є багато питань, які цікавлять громадськість обох країн.

«Повертаємося вже не до «безкраваткової дипломатії» періоду президентів Кучми-Єльцина, а вже до модифікованої - «дипломатії без краватки за кермом». Я думаю, що дуже символічно, що автопробіг за участю президентів почався в місті Хомутово і закінчився в Глухові», - сказав В.ЧАЛИЙ.

На думку експерта, під час тієї частини зустрічі президентів України і Росії в рамках автопробігу, яка пройшла без камер і мала більш закритий характер, обговорювалися дуже серйозні рішення, які вплинуть не тільки на двосторонні відносини України і Росії, але й на регіональний розвиток.

За словами В.ЧАЛОГО, його насторожує, що якраз ця частина, найбільш важлива, перебуває за суспільною увагою, і поки що йдуть тільки анонси, що до кінця року можуть бути підписані якісь серйозні домовленості.

«Судячи з того, що зустрічі проходять досить закрито, кулуарно, я думаю, що документи дійсно будуть не менш важливими, ніж, скажімо, угоди з пролонгації перебування Чорноморського флоту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ взяли участь в міжнародному автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ. Глави держав приєдналися до міжнародного автопробігу в Хомутово Брянській області РФ, звідки прибули до міста Глухова Сумської області. Кожний з них перебував за кермом ретро-автомобиля “Перемога”. На обох автомобілях встановлені номери з написом “Дружба”.

Увечері В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ вилетіли з Глухова до державної резиденції Президента РФ “Завидово” у Тверской області, де провели переговори.