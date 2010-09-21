Тимошенко обіцяє, що ані Янукович, ані яйця не постраждають

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на невідкладній зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, оскільки вже повним ходом іде фальсифікація місцевих виборів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Як ідеться у коментарі прес-служби, «щодо умов, які поставив керівник Адміністрації Президента ЛЬОВОЧКІН: щоб опозиція була без шашок та без яєць, відповідаємо: нам зрозумілий історичний страх Віктора ЯНУКОВИЧА перед яйцями. Але ЛЬОВОЧКІНУ немає чого боятися: ані ЯНУКОВИЧ, ані яйця під час зустрічі не постраждають. А шашки, про які говорив ЛЬОВОЧКІН, брати з собою не має сенсу. Відомо, що нова влада грає лише в наперстки».

«Опозиція хоче, щоб українське суспільство і світова спільнота ще раз побачили, чи мають “декларації ЯНУКОВИЧА” і його “справи” щось спільне між собою для нового Президента», йдеться у коментарі.

«Батьківщина» прийде, можливо, з незручними для Президента, але доленосними для України питаннями, зазначається у повідомленні.

у БЮТ висловловлюють сподівання, що «зустріч з опозицією не буде мати таку сумну долю, як візит представників преси до «Міжгір‘я».

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сказав, що Президент В.ЯНУКОВИЧ готовий до зустрічі з опозицією. Зокрема, він не виключає, що вже найближчим часом відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Ю.ТИМОШЕНКО.

“Опозиція може працювати на державу”, - сказав С.ЛЬВОЧКІН, додавши, що для цього можна використовувати “не лише шашки та яйця”.