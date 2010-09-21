Одеський губернатор: офіс ПР обстріляла «бандитська шушваль»

Порушено кримінальну справу за фактом обстрілу офісу Партії регіонів у Приморському районі Одеси за ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Про це повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС України в Одеській області.

За словами керівника виборчого штабу Партії регіонів Віктора ВОЛКОВА, вранці 20 вересня знайдено сліди влучення однієї кулі в стіну будинку і трьох - у вікна.

Голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК, який очолює обласну організацію Партії регіонів, сьогодні на прес-конференції сказав: «Я зі своїми помічниками досить швидко вирахували, з чийого боку була ця провокація: провокація виходить з боку криміналітету, який звик, що він управляє містом».

«Ця шушара, бандитська шушваль думає, що продовжуватиме правити бал в Одесі, але я вас запевняю, що їх час минув і зовсім скоро буде дана правова оцінка таким діям, після якої багато хто опиниться за ґратами», - заявив Е.МАТВІЙЧУК.

Одеський губернатор пообіцяв, що після місцевих виборів для багатьох людей їх політична кар`єра закінчиться. «Провокатори, які намагаються дестабілізувати політичну ситуацію міста, сидітимуть за ґратами, а їх діям дасть оцінку суд», - наголосив він.

Е.МАТВІЙЧУК також повідомив, що ряд лідерів одеських організацій партій і членів виборчкомів взято під охорону правоохоронними органами, оскільки, на його переконання, на них чиниться тиск з боку міського криміналітету.

Крім того, Е.МАТВІЙЧУК, який раніше заявляв, що «зі своєю сім`єю спілкується українською, а на роботі - російською», спростував звинувачення екс-заступника міністра освіти Максима СТРІХИ в тому, що в очолюваній ним облдержадміністрації говорити українською мовою небезпечно через загрозу звільнення з роботи.

Е.МАТВІЙЧУК сказав: «Я вважаю, що людина повинна розмовляти тією мовою, якою вона мислить», і додав, що спілкується на державній службі російською мовою, оскільки вважає саме цю мову основою, якою розвивалася українська культура. «Саме завдяки цій мові Одеса відома у всьому світі своїм колоритом», - додав він.