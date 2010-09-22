Могильов нарікає на пострадянський нонсенс
17:30, 22 вересня 2010Політика
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Міністр хоче єдиний паспорт
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє, що з наступного вівторка нормалізується ситуація з видачею паспортів громадянина України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відкриття VII міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2010».
«Я вважаю, у вівторок ми отримаємо першу партію цих документів», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
Він висловив переконання, що в Україні має бути єдиний як внутрішній, так і закордонний паспорт. «З моєї точки зору, у нас в державі потрібно робити так, щоб паспорт був єдиний. Не потрібно мати паспорт внутрішній і паспорт закордонний. Це такий нонсенс пострадянський», - сказав міністр.
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