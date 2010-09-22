Могильов нарікає на пострадянський нонсенс

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє, що з наступного вівторка нормалізується ситуація з видачею паспортів громадянина України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відкриття VII міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2010».

«Я вважаю, у вівторок ми отримаємо першу партію цих документів», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він висловив переконання, що в Україні має бути єдиний як внутрішній, так і закордонний паспорт. «З моєї точки зору, у нас в державі потрібно робити так, щоб паспорт був єдиний. Не потрібно мати паспорт внутрішній і паспорт закордонний. Це такий нонсенс пострадянський», - сказав міністр.