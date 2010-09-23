«Субару» розгромив два ресторани на Подолі (фото)

У середу в 5.30 на вулиці Сагайдачного, 10 у Києві сталася аварія. Автомобіль Subaru-Forester в буквальному розумінні влетів відразу в 2 ресторани — «Цимес» і «Сепія Паб».

На щастя, так рано заклади ще не працювали, і ніхто сильно не постраждав, хоча один охоронець все ж таки одержав легкі травми — на нього упав картонний-дерев`яний дах знесеного літнього майданчика.

Як розповів газеті "Сегодня" охоронець ресторану «Цимес», за кермом авто був хлопець, поряд з ним сиділа дівчина. Молоді люди, врізавшись в літній майданчик, а потім і в цегляну стіну закладу, як ні в чому не бувало вийшли з машини і втекли. Пізніше на місце події приїхали міліція і директор ресторану. «ДАІ відтягнула авто, а у нас залишилася розруха. Ще не встигли точно оцінити збиток, але нам поламали безліч антикваріату, і щоб відновити заклад, необхідно не менше 50 тисяч доларів», — розповіла директор «Цимеса» Валерія Моргуновська. Трохи менше, в 150 тисяч гривень, оцінюють свій збиток у другому закладі — «Сепія Пабі». «Ми вже написали заяву про матеріальний збиток на 150 тисяч гривень», — сказав нам адміністратор закладу Євген. Тут водій розніс літній майданчик із столами, стільцями, вивісками... Як розповіли нам в ДАІ, особа власника авто вже встановлена — він прописаний у Вінниці, правда, чи він був вчора за кермом, не відомо. У ресторанах переживають, що водій може легко відкупитися, якщо подасть машину в розшук (мовляв, за кермом був не він) — тоді нікому буде покривати вартість ремонту в закладах. Зараз обидва ресторани не працюють.