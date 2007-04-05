Ющенко сказав Ферреро-Вальднер, що все буде гаразд

08:09, 05 квітня 2007
Політика
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Політичну кризу врегулюють мирно

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові запевнив Комісара Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніту ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, що політична криза в Україні буде врегульована у демократичний та мирний спосіб.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у ході розмови В.ЮЩЕНКО поінформував Комісара ЄС про внутрішню політичну ситуацію в Україні.

 

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