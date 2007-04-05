Ющенко сказав Ферреро-Вальднер, що все буде гаразд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові запевнив Комісара Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніту ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, що політична криза в Україні буде врегульована у демократичний та мирний спосіб.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у ході розмови В.ЮЩЕНКО поінформував Комісара ЄС про внутрішню політичну ситуацію в Україні.