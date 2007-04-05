До Києва привезли ще 6 тисяч прихильників Януковича

Ще майже 6 тис. осіб прибули сьогодні до Києва для участі в акціях протесту проти розпуску парламенту.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, станом на 7.30 до Києва прибуло 66 автобусів з Донецька, Харкова, Львова, Запоріжжя, Артемівська, Хмельницького, Рівного, Одеси, Кіровограду, Миколаєва, Мелітополя, Тернополя, Луцька, Маріуполя. Загальна кількість людей, що прибули всіма автобусами, становить 2100 чоловік.

Крім того, вранці до Києва прибуло 5 поїздів із учасниками масових акцій: два з Харкова, один з Донецька, по одному з Дебальцевого та Сімферополя. Загальна кількість осіб, які приїхали цими поїздами, - 3750.

Крім того, у ЦГЗ зазначили, що в центрі Києва на сьогодні налічується 506 наметів учасників акцій. Найбільше їх встановлено у Маріїнському парку (216) та Міському саду (162). Кількість співробітників міліції для охорони громадського порядку у зв’язку зі збільшенням кількості учасників акції залишається такою, яка була задіяна на охороні громадського порядку в минулі вихідні, тобто 6 тис. осіб, включаючи резерв.