КІВАЛОВ ЗАБРАВ ПЕЧАТКУ ПЕЧЕРСЬКОГО СУДУ

Подробиці поки з’ясовуються

Секретаріат Президента України заявляє про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Як передає кореспондент УНІАН, керівник прес-служби Секретаріату Президента Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що щойно стало відомо, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду. Подробиці поки з’ясовуються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter