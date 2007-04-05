У Верховній Раді оголосили перерву до 13-ї години

У Верховній Раді України оголошено перерву до 13-ї години.

Як повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, він хоче взяти участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке починається об 11-й годині.

Як передає кореспондент УНІАН, також ВР дала доручення трьом профільним комітетам розібратися із ситуацією, яка склалася навколо Печерського суду, тобто його керівника, і після 13-ї години доповісти парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів.

Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.