Герман: вибори пройдуть тільки у Західній Україні
11:02, 05 квітня 2007Політика
2112
ПР брати участь у виборах не має наміру?
Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман заявила, що партії, які входять до правлячої коаліції, не тільки не мають наміру брати участь у виборах без відповідного рішення Конституційного Суду, але і готові не допустити їх проведення у регіонах Півдня і Сходу. В результаті, за словами Ганни Герман, «вибори пройдуть тільки у Західній Україні».
Депутат-регіонал упевнена, що Президент в таких умовах буде вимушений піти на компроміс з Прем`єр-міністром Віктором Януковичем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter