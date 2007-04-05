Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман заявила, що партії, які входять до правлячої коаліції, не тільки не мають наміру брати участь у виборах без відповідного рішення Конституційного Суду, але і готові не допустити їх проведення у регіонах Півдня і Сходу. В результаті, за словами Ганни Герман, «вибори пройдуть тільки у Західній Україні».

Депутат-регіонал упевнена, що Президент в таких умовах буде вимушений піти на компроміс з Прем`єр-міністром Віктором Януковичем.

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