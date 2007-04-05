Ющенко розчарував Карпачову

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА готова співпрацювати з ключовими інститутами влади і політичними силами для того, щоб шляхом переговорів шукати вихід з політичної кризи.

Про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, повідомляє прес-служба глави держави.

У ході зустрічі співрозмовники обговорили шляхи виходу з парламентської кризи.

Глава держави підтвердив свою позицію, що не призупинятиме дію Указу про дострокові парламентські вибори. «Я не призупиню Указ, бо це буде ухиляння від виконання функціональних обов’язків», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що цей документ було видано на противагу антиконституційним діям, вчиненим у Верховній Раді. Йдеться, зокрема, про формування коаліції на індивідуальній, а не фракційній основі. На переконання глави держави, це ревізія результатів парламентських виборів. «Це пряме порушення прав людини, ключового, фундаментального права - права вибору», - звернувся глава держави до Уповноваженої з прав людини.

«У Президента є право розпустити парламент, і воно виписане в 90 статті Конституції. І є обов’язок не допустити узурпації влади і порушення основ Конституції, забезпечити цілісність, безпеку та обороноздатність України», - наголосив Президент.