У Печерському суді відібраною печаткою штампують якісь папери

Ситуацію з захопленням Печерського суду "Українській правді" змалювала в.о. голови Печерського суду Інна Отрош:

"Сьогодні я проводила засідання в іншій будівлі Печерського суду і отримала по мобільному телефону повідомлення свого помічника про те, що безпосередньо суддя Колесниченко Володимир Миколайович увірвався в наш службовий кабінет і з групою невідомих осіб, можливо охоронців в присутності одного депутата", - зазначила вона.

Водночас вона на змогла уточнити, який саме депутат супроводжував Колесниченка.

Отрош повідомила, що Колесниченко почав вимагати печатку суду, а на відмову помічниці це зробити, "він почав її бити".

"Вона кинулася до вікна, було порвано завіска, і він таки вирвав, побивши її, одну з двох печаток Печерського суду", - повідомила Отрош.

Вона також повідомила, що викликала наряд міліції, однак "намагань швидко приїхати не було".

Отрош зазначила, що охорона, яку забезпечує підрозділ "Грифон" "не забезпечила належної охорони", не дивлячись на її особисте звернення до СБУ на те, що охорона була посилена на вході.

"Коли я зайшла в кабінет Колесниченка, я побачила, як він штампує якісь листи, проставляє печатки нашого суду на якісь листки. В кабінеті знаходився також той самий депутат і група інших невідомих осіб", - зазначила вона.

Суддя також повідомила, що в приміщенні суду зараз знаходиться і депутат від Партії регіонів, член Вищої ради юстиції Сергій Ківалов.

Отрош також повідомила, що Ківалов приходив і в середу до Печерського суду і погрожував суддям, що призупинили дію постанов ВР, ухвалених в понеділок, звільненням.

"Він вимагав, щоб була скасована ця ухвала, вимагав від судді Гримич без повноважень від ВРЮ, та зобов`язував її надати пояснення з приводу судового засідання і виказував погрози, що рішення про їх звільнення буде прийнято Вищою радою юстиції", - зазначила вона.

"Фактично, без колегіального рішення Вищої ради юстиції, одноосібно без повноважень, без доручення ВРЮ вимагав від суддів надати пояснення, тобто повноважень у нього на це не було", - зазначила вона.

"Вважаю це прямим втручанням депутата, члена ВРЮ і голови комітету з питань правосуддя – саме на нього покладені обов’язки як покликання народу, забезпечувати відповідну діяльність такої гілки влади, як правосуддя", - наголосила Отрош.

"Я не можу зрозуміти, чому Ківалов, виступаючи протягом двох днів в ЗМІ прямою мовою говорив, що суддів буде звільнено? Я вважаю, що на сьогодні відбувається те, чого не повинно бути. Бажаю йому прочитати закони і дотримуватися їх", - наголосила Отрош