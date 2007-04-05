Мороз розповів, хто кому викручує руки в Печерському суді

Верховна Рада України доручила головам профільних комітетів у порядку контролю розібратися із ситуацією, яка склалася навколо керівництва Печерського районного суду у м. Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» дане рішення проголосували 249 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Зокрема, йдеться про голів комітетів: з питань правосуддя (Сергій КІВАЛОВ), з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (Микола ДЖИГА), з питань національної безпеки і оборони (перший заступник голови комітету Юрій САМОЙЛЕНКО).

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що ці керівники комітетів разом із депутатами «на місці мають з’ясувати суть проблеми і доповісти парламенту, що робиться з точки зору захисту Конституції, дотримання конституційного ладу».

О.МОРОЗ при цьому зазначив, що Печерський суд прийняв рішення про задоволення клопотання голови суду Володимира КОЛІСНИЧЕНКА щодо зупинення указу Президента України про звільнення його з посади і призначення виконуючого обов’язки голови суду.

За його словами, суд прийняв правове рішення, зобов’язавши Президента України Віктора ЮЩЕНКА до винесення рішення у справі утримуватись від одноособового видання указів. «Тобто, рішення правове. У той же час, залучений підрозділ СБУ «Альфа», який зараз по суті паралізував роботу Печерського райсуду», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, там «намагаються викрутити руки і не дати можливості виконати судове рішення». «Ну такого ще навіть в практиці України не було», - сказав О.МОРОЗ.

У зв’язку з цим та з бажанням голови ВР О.МОРОЗА взяти участь У засіданні РНБО, яке розпочинається об 11-й годині, у засіданні парламенту оголошено перерву до 13-ї години.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Президент України В.ЮЩЕНКО скасував указ від 21 червня 2005 року про призначення В.КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського районного суду міста Києва.

31 березня в ефірі програми „Свобода слова” телеканалу ICTV В/КОЛІСНИЧЕНКО пов’язав своє звільнення з тим, що готується указ Президента про розпуск парламенту, і ці дії Президента, вірогідно, будуть оскаржені у Печерському суді.