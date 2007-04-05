Янукович відверто поговорив з Соланою

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повністю виключає можливість силового розв’язання політичної кризи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це він заявив 4 квітня під час телефонної розмови з Верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

“Під час розмови, яка носила притаманний відносинам Віктора ЯНУКОВИЧА і Хав’єра СОЛАНИ відвертий і дружній характер, було обговорено перспективи розвитку політичної ситуації в Україні. Сторони були єдині в тому, що немає іншої альтернативи для розв’язання нинішньої кризи, ніж пошук компромісу, який би задовольняв усі сторони”, йдеться у повідомленні.

В.ЯНУКОВИЧ підтвердив чітку і принципову позицію уряду на неухильне дотримання Конституції і законів України, а також недопущення ескалації конфлікту.

Х.СОЛАНА закликав усі сторони до мирного вирішення ситуації і підтвердив позицію Євросоюзу про необхідність повернення до діалогу і опрацювання політичного рішення, що поважає права народу.

За словами Х.СОЛАНИ, він також виклав позицію ЄС у ході розмови з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і планував переговорити з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО