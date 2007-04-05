”Альфа” в Печерському суді Морозу наснилась

У Службі безпеки України категорично спростовують повідомлення лідера СПУ Олександра МОРОЗА про начебто участь бійців спецпідрозділу «Альфа» у перешкоджанні роботі Печерського районного суду м. Києва.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Там взагалі немає жодного співробітника «Альфи», - зазначила вона.

При цьому М.ОСТАПЕНКО наголосила, що «спецназ СБУ не задіяний у жодній акції політичного характеру, і працює у звичайному режимі, виконуючи свої, передбачені законом функції».

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня на засіданні ВР О.МОРОЗ заявив, що “підрозділ СБУ «Альфа» зараз по суті паралізував роботу Печерського райсуду». За його словами, там «намагаються викрутити руки і не дати можливості виконати судове рішення».

Секретаріат Президента України також 5 квітня заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.