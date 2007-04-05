Ющенко не зробить жодного кроку назад

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не скасує свого указу про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони.

«Я не зроблю жодного кроку на скасування указу», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО вчергове нагадав мотиви, які спонукали його прийняти рішення про розпуск парламенту.

Він зауважив, що порядок формування коаліції порушує Конституцію. Крім того, заяви про те, що до 1 травня буде сформована більшість у 300 голосів, В.ЮЩЕНКО назвав політичною корупцією. Загалом весь цей процес із формування більшості Президент назвав ревізією результатів виборів та шляхом на узурпацію влади.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він як Президент був зобов’язаний прийняти рішення про розпуск парламенту. Він також сказав, що це був обдуманий крок як громадянина.

Також Президент наполягає, що його указ відповідає Конституції. При цьому він зауважив, що не йшов на політичні інтриги, і приймав рішення, не керуючись вигодою для тієї чи іншої сторони. «Я вважав, що є загроза правам і свободам людей», - підкреслив він. В.ЮЩЕНКО закликав усі гілки влади знайти демократичний вихід із політичної кризи.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що не хотів би, щоб предметом обговорення на сьогоднішньому засіданні РНБО була правова сторона указу, а сторони обговорили питання організації дострокових виборів.