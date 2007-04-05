Ющенко нагадує Януковичу про кримінальну відповідальність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагадує Кабінету Міністрів про кримінальну відповідальність за невиконання указу про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні РНБО Президент звернувся до прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і Кабінету Міністрів в цілому щодо необхідності невідкладного забезпечення виборчого процесу.

Глава держави також висловився за те, аби відповідне рішення «було віддзеркалено у Верховній Раді». При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що «невиконання указу Президента несе кримінальну відповідальність».

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має достатньо коштів, щоб провести позачергові парламентські вибори.

Він також наголосив на необхідності розпочати роботу з формування територіальних виборчих комісій.