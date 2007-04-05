Донецький губернатор став на бік Ющенка

Голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО виступає проти бойкоту виборів у Верховну Раду України, готовий їх провести, але сподівається, що сторони домовляться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Бойкот виборам оголошувати не можна. Перш за все, є указ Президента. Легітимність його підтвердить Конституційний Суд. Враховуючи, що час виборів іде, бути готовими до їх проведення – наше завдання. Завдання, перш за все, виконавчої влади - підготувати все відповідно до закону і надати можливість виборцям, якщо вибори відбудуться, взяти у них участь", - сказав В.ЛОГВІНЕНКО.

Водночас губернатор висловив надію, що вибори не відбудуться. "Це пов`язано з розумінням, наскільки ми ускладнимо ситуацію в країні. Але останні крапки не розставлені, і я сподіваюся, що політики домовляться. І це найголовніше, і в цьому талант учасників переговорів – домовитися і не виносити за межі своїх офісів, своїх кабінетів проблеми взаємин", - сказав В.ЛОГВІНЕНКО.

Він зазначив, що "позиція міських і районних адміністрацій – перш за все, виконувати закони". "Адміністрації виконуватимуть свої обов`язки з підготовки і проведення виборчої кампанії в межах своїх повноважень", – вказав В.ЛОГВІНЕНКО.

Також губернатор підкреслив, що зараз "ситуація в області досить спокійна, стабільна".