Ківалов забрав ще й ключі від сейфа

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на неприпустимості тиску на суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на засіданні РНБО, він підкреслив, що необхідно забезпечити нормальні умови для роботи суддів, убезпечити їх від тиску з будь-якого боку.

Президент розповів, що зараз у кабінеті виконувача обов’язків голови Печерського суду Києва перебуває народний депутат Сергій КІВАЛОВ, який забрав ключі від сейфу і печатку суду. «Оце така уява про вільний суд», - сказав Президент, наголосивши на неприпустимості подібних дій.

Також він назвав неприпустимим тиск на Конституційний Суд. При цьому Президент нагадав, що вчорашнє засідання КС розпочалось із заяви голови Суду Івана ДОМБРОВСЬКОГО про тиск на нього. За словами В.ЮЩЕНКА, він передзвонив І.ДОМБРОВСЬКОМУ і запитав у нього, чи вважає він, що тиск іде з президентського боку, і почув, що тиск йде не від Президента.

Глава держави розкритикував те, що деякі політичні сили майже рік блокували відновлення роботи Конституційного Суду, але й після його сформування КС не може прийняти жодного рішення.

«Давайте домовимось, що політичні питання не будемо перекидати на суд», - закликав Президент.

Також у ході виступу глава держави вчергове повторив свою позицію, що правоохоронні органи не повинні втягуватись у політичний процес.