У Януковича здали нерви?
13:07, 05 квітня 2007Політика
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Прем’єр пішов із Секретаріату
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ залишив приміщення Секретаріату Президента, де відбувається засідання Ради національної безпеки і оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар прем`єра Денис ІВАНЕСКО.
За його словами, прем`єр-міністр сьогодні о 14.30 проведе зустріч з іноземними і українськими журналістами. Акредитація журналістів здійснюватиметься через прес-службу Кабміну.
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