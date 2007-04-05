У Януковича здали нерви?

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ залишив приміщення Секретаріату Президента, де відбувається засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар прем`єра Денис ІВАНЕСКО.

За його словами, прем`єр-міністр сьогодні о 14.30 проведе зустріч з іноземними і українськими журналістами. Акредитація журналістів здійснюватиметься через прес-службу Кабміну.