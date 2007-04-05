Перемога над земельною мафією відкладається

Депутати із фракції БЮТ у Черкаській міській раді саботують рішення про земельні аукціони, заявляє лідер фракції «Справедливість» у міськраді Олег ЛІХОДЬКІН.

Як сказав він УНІАН, «депутати фракції БЮТ у Черкаській міській раді провалюють реалізацію рішень, ухвалених на пленарному засіданні 15 лютого 2007 року за участі Юлії ТИМОШЕНКО».

О.ЛІХОДЬКІН нагадав, що 15 лютого на запрошення міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА у роботі сесії міськради взяла участь лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, під тиском якої депутати-бютівці вимушені були підтримати ініціативу фракцій СПУ-ПРП, «Справедливість» та «Нашої України» і проголосувати за продаж землі на аукціонах, а також - за зниження комунальних тарифів.

«Фракція БЮТ у Черкаській міській раді, яка свого часу прославилася причетністю до тіньового розподілу землі у місті, тепер докладає усіх зусиль, аби ухвалені 15 лютого рішення не були реалізовані, - заявив О.ЛІХОДЬКІН. – Зокрема, 3 квітня бютівці майже у повному складі не з’явилися на засідання сесії міської ради, на якій мали розглядатися такі ключові питання як порядок передачі комунального майна в оренду, методика розрахунку плати за оренду землі». Це вже третє пленарне засідання, провалене депутатами від фракції БЮТ, додав він.

О.ЛІХОДЬКІН також зазначив, що через провал засідання міськради не розглянуто питання щодо пайової участі забудовників у розвитку міста, зокрема, у будівництві соціального житла. «Програма з будівництва соціального житла могла б уже запрацювати, але в результаті її старт перенесено на невизначений термін», - сказав він.

За словами депутата, місто на невизначений термін втратило можливість поповнювати бюджет за рахунок запровадження аукціонів на майно і землю, а також будувати соціальне житло для вчителів, лікарів та малозабезпечених. «Ці проекти були повністю підготовлені і пройшли депутатські комісії. Однак через нестачу кворуму проекти розглянуті не були», – сказав він.

На думку О.ЛІХОДЬКІНА, бютівці взагалі прагнуть скасувати усі рішення, ухвалені 15 лютого, але не мають такої змоги, тому й запустили механізм, що унеможливлює реалізацію цих рішень.

Депутат додав, що йому не зрозуміла позиція депутатів-бютівців, які готові працювати на благо рідного міста лише з-під палки. «Оскільки Юлія Володимирівна не бажає навести порядок у фракції БЮТ Черкаської міської ради, то в такому разі їй слід частіше приїжджати на наші пленарні засідання, - зазначив О.ЛІХОДЬКІН. - Адже Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла, що совість депутата можна перевірити по голосуванню за землю. Тому безсовісних слід карати, а за совісливими бютівцями – наглядати».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Черкаська міська рада прийняла рішення про користування об’єктами комунальної власності та оренду земель на умовах аукціонів. Відповідно до цього рішення, оренда будь-яких приміщень комунальної власності Черкас та землі проходитиме виключно на умовах аукціонів. При цьому вартість оренди також визначатиметься на аукціонах.

У роботі сесії брала участь лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, яка привітала депутатів і черкасців «з перемогою над земельною мафією».