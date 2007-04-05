Засуха: у Ющенка я була не одна, нас було 12 жінок

Народний депутат України Тетяна ЗАСУХА (фракція Партії регіонів) знову стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяв сісти за стіл переговорів з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на сесії парламенту, коментуючи учорашню заяву прес-служби Президента. При цьому вона зазначила, що «я була не одна, нас було 12 жінок - народних депутатів України».

(Як повідомлялося, 4 квітня під час екстреного пленарного засідання ВР член фракції Партії регіонів Тетяна ЗАСУХА заявила, що на зустрічі з жінками від коаліції Президент сказав, що готовий провести переговори з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо виходу з політичною кризи.

В інтерв’ю “Українській правді” прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА спростувала Т.ЗАСУХИ про те, що В.ЮЩЕНКО на зустрічі з жінками-депутатами погодився сісти за стіл переговорів.

"Президент Віктор ЮЩЕНКО залишається незмінним у своїй позиції", - сказала І.ВАННИКОВА).

За словами Т.ЗАСУХИ, «мені не відомо, це слова прес-служби чи вказівка Президента». Вона також стверджує, що на зустрічі йшлося саме про можливість «круглого» столу, і з боку В.ЮЩЕНКА було запевнення про можливість його проведення.

«Він говорив з нами як гарант Конституції. Після цього як можна вірити у правдивість присяги на Біблії, у конституційні дії гаранта» - сказала Т.ЗАСУХА. Вона додала, що тепер переконана, «що в цій будівлі говорять одне, роблять як їм вигідно, а власних думок взагалі не мають. Живуть заокеанськими рецептами».

«Тому ми, жінки - народні депутати, не повинні зупинятися. Ми повинні йти демократичним конституційним шляхом, якщо не вміють чи не хочуть цього робити гарант та його брехливі підлеглі», - наголосила вона.