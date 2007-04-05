Засуха: у Ющенка я була не одна, нас було 12 жінок
Депутат наполягає на обіцянках Президента
Народний депутат України Тетяна ЗАСУХА (фракція Партії регіонів) знову стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяв сісти за стіл переговорів з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на сесії парламенту, коментуючи учорашню заяву прес-служби Президента. При цьому вона зазначила, що «я була не одна, нас було 12 жінок - народних депутатів України».
(Як повідомлялося, 4 квітня під час екстреного пленарного засідання ВР член фракції Партії регіонів Тетяна ЗАСУХА заявила, що на зустрічі з жінками від коаліції Президент сказав, що готовий провести переговори з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо виходу з політичною кризи.
В інтерв’ю “Українській правді” прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА спростувала Т.ЗАСУХИ про те, що В.ЮЩЕНКО на зустрічі з жінками-депутатами погодився сісти за стіл переговорів.
"Президент Віктор ЮЩЕНКО залишається незмінним у своїй позиції", - сказала І.ВАННИКОВА).
За словами Т.ЗАСУХИ, «мені не відомо, це слова прес-служби чи вказівка Президента». Вона також стверджує, що на зустрічі йшлося саме про можливість «круглого» столу, і з боку В.ЮЩЕНКА було запевнення про можливість його проведення.
«Він говорив з нами як гарант Конституції. Після цього як можна вірити у правдивість присяги на Біблії, у конституційні дії гаранта» - сказала Т.ЗАСУХА. Вона додала, що тепер переконана, «що в цій будівлі говорять одне, роблять як їм вигідно, а власних думок взагалі не мають. Живуть заокеанськими рецептами».
«Тому ми, жінки - народні депутати, не повинні зупинятися. Ми повинні йти демократичним конституційним шляхом, якщо не вміють чи не хочуть цього робити гарант та його брехливі підлеглі», - наголосила вона.