Кінах спокійний - для нього вибори не є принциповими

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ заявляє, що на сьогоднішній день питання балотування до Верховної Ради для нього не принципове.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

На запитання УНІАН, за списками якої партії він має намір балотуватися в разі ухвалення такого рішення, А.КІНАХ відповів, що це питання не обговорювалося. За його словами, це питання вирішуватиметься на з`їзді Партії промисловців і підприємців (лідером якої він є – УНІАН).

Як сказав міністр економіки, на сьогоднішній день є рішення про проведення з`їзду ПППУ, але терміни не визначені й залежать від ситуації в Україні.

Разом із тим, А.КІНАХ підкреслив: «У будь-якому разі, для мене це питання зараз не є принциповим».