Кінах спокійний - для нього вибори не є принциповими

13:48, 05 квітня 2007
Політика
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Міністр ще не знає, у якому списку піде

Анатолій КІНАХ Міністр економіки України Анатолій КІНАХ заявляє, що на сьогоднішній день питання балотування до Верховної Ради для нього не принципове.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

На запитання УНІАН, за списками якої партії він має намір балотуватися в разі ухвалення такого рішення, А.КІНАХ відповів, що це питання не обговорювалося. За його словами, це питання вирішуватиметься на з`їзді Партії промисловців і підприємців (лідером якої він є – УНІАН).

Як сказав міністр економіки, на сьогоднішній день є рішення про проведення з`їзду ПППУ, але терміни не визначені й залежать від ситуації в Україні.

Разом із тим, А.КІНАХ підкреслив: «У будь-якому разі, для мене це питання зараз не є принциповим».

 

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