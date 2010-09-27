Турчинов: влада відпрацьовує технологію, яка просто шокує

Чинна влада намагається будь-якими методами перешкодити партії «Батьківщина» на місцевих виборах.

Про це у неділю ввечері в ефірі «5 каналу» заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба партії.

«Чинні керівники країни переплюнули своїх попередників і вчителів, таких як Леонід Данилович, не тільки у питаннях фабрикації кримінальних справ проти опозиції, а у тому числі у питаннях непровеведення виборів», - сказав він.

«Коли чиновники перебувають при владі, їм здається, що краще за них ніхто працювати не може, і їм дуже подобається цим займатися в інтересах, як вони пояснюють, громадян», - зазначив Турчинов.

Олександр Турчинов наголосив, що чинна влада пішла шляхом «демонстративного цинізму, потурання, знищення Конституції, чинного законодавства і взагалі здорового глузду».

«Технологія влади полягає не тільки в тому, що вони зробили під себе закон і реально маючи опонентом Блок Юлії Тимошенко - вони заборонили Блоку брати участь у виборах, сказавши, що блоки більше не мають права брати участь у виборах», - підкреслив він.

Турчинов наголосив, що Партія регіонів отримала на місцевих виборах більшість у територіальних виборчих комісіях.

«Сьогодні опозиція сукупно має менше 20% представників в тервиборчкомах», - сказав він.

Також Олександр Турчинов зазначив, що влада відпрацьовує технологію, яка «за цинізмом і аморальністю просто шокує».

«Вони просто ліквідують наші партійні установи, як це відбувається у Київській, Львівській областях, в деяких інших регіонах», - пояснив він.

«Комусь це розповісти на Заході, у цивілізованій країні – вони скажуть: ні, це, мабуть, ви розповідаєте якийсь фільм жахів. Це не фільм жахів – це сьогодення України», - резюмував Турчинов.