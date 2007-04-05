”Загарбника” Печерського райсуду Ющенко повернув у 2005 рік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій Указ від 15 червня 2005 року № 950, яким переводив суддю Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу до Печерського районного суду м. Київ.

Текст відповідного Указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Це рішення В.ЮЩЕНКО прийняв “з метою перевірки всіх обставин переведення В.КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу на посаді судді Печерського районного суду міста Києва” з посади судді місцевого Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН, призначена Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ на посаду голови Печерського суду Інна ОТРОШ звинувачує колишнього голову Печерського суду В.КОЛЕСНИЧЕНКА у спробі захоплення її робочого кабінету та побитті її помічниці.

І.ОТРОШ повідомила, що сьогодні зранку, коли вона проводила нараду в іншому приміщенні Печерського райсуду, в приміщення суду на Хрещатику увірвався, за її словами, колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО з групою невідомих осіб, серед яких перебував і один народний депутат.

І.ОТРОШ заявила, що В.КОЛЕСНИЧЕНКО увірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.

І.ОТРОШ наголосила, що вважає ці дії грубим порушенням закону. За її словами, коли вона прибула до приміщення суду на вулиці Хрещатик, то В.КОЛЕСНИЧЕНКО вже проставляв печатки на невідомих їй паперах.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО був звільнений з посади голови Печерського райсуду 30 березня.