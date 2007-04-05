Мороз давно вже спалив усі архіви

Голова Верховної Ради, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що його партія не братиме участі в дострокових парламентських виборах, а виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.МОРОЗ висловив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента після завершення засідання РНБО.

«Через півтора року, коли спалені всі архівні матеріали, підібрати 8 тис. представників політичних партій для виборчих комісій неможливо», - сказав О.МОРОЗ.

Голова ВР також нагадав, що ЦВК направила інформацію про завершення термінів формування окружних виборчих комісій о 10 годині ранку, при тому, що партії мали направити відповідні подання до 24.00. «Зробити таку дію могли тільки ті партії, які давно знали, що все це готується, підготували свої пропозиції й внесли їх належним чином», - додав О.МОРОЗ.

На його думку, таким чином, закладається політичний нерівноправний процес. «Ми, звичайно, не можемо брати участь в такій афері. Я думаю, що виборів не буде», - підкреслив він.

О.МОРОЗ також повідомив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО відхилив пропозицію про перенесення термінів проведення виборів.