РНБО зобов`язала Януковича знайти гроші на вибори

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів України до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова РНБО Віталій ГАЙДУК.

Він підкреслив, що це рішення РНБО буде затверджено указом Президента Віктора ЮЩЕНКА, який буде підписано найближчим часом.

За словами В.ГАЙДУКА, загальний зміст цього рішення полягає в тому, що РНБО визнала указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР таким, що спрямований на розв’язання політичної кризи і відповідає інтересам забезпечення національної безпеки.

Рада нацбезпеки дала завдання органам виконавчої влади щодо забезпечення виконання цього указу.

Крім вже сказаного, РНБО доручила Центральній виборчій комісії затвердити порядок використання коштів на позачергові вибори.

Також Кабміну доручається вжити дії щодо забезпечення безвізового режиму для офіційних спостерігачів іноземних держав, які приїдуть на вибори.

Також після виступу голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА, вирішено питання щодо організації проведення тендерів, необхідних для забезпечення виборчої кампанії.

Відповідаючи на запитання, чи продумала РНБО якісь заходи, якщо уряд відмовиться виконувати доручення щодо фінансування виборчої кампанії, В.ГАЙДУК нагадав, що укази Президента є обов’язковими для виконання всіма органами виконавчої влади. При цьому В.ГАЙДУК зауважив, що на цьому наголошував і генеральний прокурор, який утримався від підтримки цього документу, оскільки вважає його політичним, але відзначив необхідність його дотримання.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня.

Того ж дня Верховна Рада заборонила Кабінету Міністрів виділяти гроші на проведення позачергових парламентських виборів.

Уряд, у свою чергу, заборонив Міністерству фінансів виділяти кошти на проведення позачергових виборів до ВР.

3 квітня Верховна Рада заборонила Національному банку України фінансувати заходи, передбачені указом Президента про розпуск парламенту.