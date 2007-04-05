Черновецький заявляє, що його хата скраю

Політична криза, що відбувається в країні, не торкається київської міської влади. Про це заявив мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, виступаючи перед журналістами в Міському центрі серця.

«Я, як і інші люди Київради, люди гарячі, всі ми маємо свої уявлення про те, як має Україна розвиватися далі. Дуже хотілося б мені й іншим депутатам напевно узяти прапор в руки і вийти на вулиці, але це погано відобразиться на розвитку України», - заявив він.

На питання кореспондента УНІАН, який прапор йому хочеться узяти в руки, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «прапор Християнської ліберальної партії України, яку я маю честь очолювати».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також зазначив, що указ Президента не торкається київського міського голови - «там нічого про нього не сказано».

На питання про те, як він ставиться до мітингів і демонстрацій, що відбуваються зараз в Києві, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Я дуже демократична людина, і вважаю, що мітинги і демонстрації ніколи не заважають розвитку демократичної держави. Я добре на них реагую».