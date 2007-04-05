Янукович не може виконати рішення РНБО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неможливим виконання рішення Ради національної безпеки і оборони про виділення до 7 квітня грошових коштів на проведення позачергових парламентських виборів.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Це неможливо», - сказав прем`єр.

Що ж до використання коштів на вибори з резервного фонду, то В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що для цього необхідна згода Верховної Ради, яка указом Президента розпущена.

За його словами, в бюджеті кошти на проведення позачергових виборів не закладені.

Відповідаючи на запитання, чи буде Кабмін виконувати рішення РНБО, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що воно ще має бути введено у дію відповідним указом Президента. При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сьогоднішньому засіданні РНБО він з цього приводу “висловив застереження щодо подальшого свідомого поглиблення конфлікту”.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що позиція уряду є і залишається незмінною – дочекатися висновків Конституційного Суду щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту. “Поки КС не визнає указ Президента конституційним, уряд не буде нічого робити”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони сьогодні, 5 квітня, доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.

За словами секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА, це рішення РНБО буде затверджено указом Президента Віктора ЮЩЕНКА, який буде підписано найближчим часом.