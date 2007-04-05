Ющенко зібрав у себе 12 лідерів демократичних партій

На зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ до Секретаріату Президента прибули лідери 12 демократичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, серед запрошених на зустріч з В.ЮЩЕНКОМ – голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, голова НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, лідер об’єднання «Європейська платформа» Микола КАТЕРИНЧУК, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК, голова Народної Партії Володимир ЛИТВИН, голова партії «Реформи і Порядок» Віктор ПИНЗЕНИК, голова партії “Християнсько-демократичний союз” Володимир СТРЕТОВИЧ, голова Конгресу українських націоналістів Олексій ІВЧЕНКО, лідер громадянської партії ПОРА Владислав КАСЬКІВ та голова Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН.