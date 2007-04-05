Янукович: ми не розглядаємо питання ніяких імпічментів

16:14, 05 квітня 2007
Політика
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Глава уряду за стабілізацію

Віктор Янукович Правляча коаліція не розглядає питання про імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції.

«Ми не розглядаємо питання ніяких імпічментів... Ми проти загострення ситуації, ми тільки за стабілізацію», - заявив глава уряду.

 

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