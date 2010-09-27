Керівників тернопільської "Батьківщини" зламали компроматом?

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ заявляє про рейдерське захоплення тернопільського міського партійного осередка.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він повідомив, що представники партії несподівано для себе сьогодні виявили, що уже зареєстровано кандидатів у депутати міської ради від ВО «Батьківщина».

«Голова міської організації Сергій КИРИК та його заступник Олексій САНДІЙ викрали печатку, комп’ютерну техніку і зареєстрували свій список. Ніхто собі не міг уявити такого рейдерського захоплення. Але їхня реєстрація – нелегітимна, оскільки вони провели конференцію із затвердженням списку учора, коли ще цього не можна було робити. Окрім цього, на жодному із засідань осередків, які вони проводили, не було кворуму, а також у них немає підтримки більшості партійного бюро», – наголосив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він зауважив, що про крадіжку печатки і техніки уже повідомлено правоохоронні органи.

«Нам стало відомо, що ця зрада готувалася не один місяць, на САНДІЯ натиснули силові структури, оскільки він збудував магазини на самозахоплених землях. КИРИКА ж налякали, що він знову сяде і йому буде непереливки, зважаючи на те, за що він уже сидів (С.КИРИК свого часу відбув три роки у Дубнівській колонії за зґвалтування, а після виходу на волю змінив своє справжнє прізвище МЄЩЕРЯКОВ на КИРИК – УНІАН). А зараз у кишеню щось підкинути – це раз плюнути. Один з них, за моїми даними, за цю зраду отримав 100 тис. доларів», –сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, сьогодні ввечері відбудеться партійна конференція, на якій оберуть нового керівника міської організації, натомість С.КИРИКА та О.САНДІЯ виключать з партії. Завтра ж буде проведено конференцію щодо формування нового списку кандидатів до міської ради.

«Ми ще встигаємо зареєструватися. Оскільки печатки немає, рішення конференції завізуємо печаткою вищої структури, тобто обласної організації. Законом це дозволено. Але якщо нас не зареєструють, ми вдамося до будь-яких акцій. У мене вже є політичний досвід, і Тернопіль згадає…», – застеріг В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.